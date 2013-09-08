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تفكيك شبكة جهادية تضم 21 عنصرًا لتسفير الشباب التونسى إلى ليبيا

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تفكيك شبكة جهادية تضم 21 عنصرًا لتسفير الشباب التونسى إلى ليبيا تفكيك شبكة جهادية تضم 21 عنصرًا لتسفير الشباب التونسى إلى ليبيا

نجحت أجهزة الأمن التونسية فى تفكيك جهادية تضم 21 عنصرًا بينهم أجنبى، كانت تعمل على تسفير الشباب التونسى إلى ليبيا بغرض الالتحاق بمعسكرات تدريب تشرف عليها مجاميع جهادية.

ونقلت مواقع إخبارية ليبية إلكترونية، اليوم الأحد، عن وزارة الداخلية التونسية فى بيان رسمى لها اليوم "أن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطنى التونسى تمكنت خلال الأيام الأخيرة من تفكيك شبكة تسفير لشبّان تونسيين إلى ليبيا بقصد الالتحاق بمعسكرات تدريب تشرف عليها مجموعات دينية متشددة".

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية التونسية أشارت إلى "أنه قد تم فى هذا الإطار إيقاف عدد 21 شخصا بينهم أجنبى".

وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت خلال ندوة صحفية لها الأسبوع الماضى، أن بعض المتهمين فى قضايا اغتيال المعارضين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، وقضية ذبح جنود الجيش التونسى فى سفح جبل الشعانبى أواخر يوليو الماضى، قد تلقوا تدريبات فى معسكرات جهادية فى ليبيا.

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