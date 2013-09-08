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نقل طلاب مدرسة إيهاب إسماعيل إلى النيل الثانوية ببنى سويف

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نقل طلاب مدرسة إيهاب إسماعيل إلى النيل الثانوية ببنى سويف نقل طلاب مدرسة إيهاب إسماعيل إلى النيل الثانوية ببنى سويف

وافق المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف، على نقل جميع طلبة مدرسة إيهاب إسماعيل الثانوية بنين، إلى مدرسة نور الدين عبد العزيز، والعمل بنظام الفترة الواحدة (صباحية).

وأثنى المحافظ على التعاون البناء بين إدارتى المدرستين لصالح الطلاب والعملية التعليمية، وبذل كافة الجهود المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى الاجتماع الذى عقد برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وضم ممثلين عن المحافظة والسادة مديرى المدرستين بحضور وكيل المديرية، ومدير عام التعليم العام ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، ومدير إدارة بنى سويف التعليمية، لمناقشة هذا الموضوع خاصة بعد الأحداث الأخيرة وما تلاها من أحداث نتج عنها إتلاف وسرقة محتويات مدرسة أهاب إسماعيل، وعدم قدرتها فى الوقت الحالى لاستئناف الدراسة.

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