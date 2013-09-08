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بروفيسور ألمانى يفحص مصارع أسود المنصورة

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بروفيسور ألمانى يفحص مصارع أسود المنصورة بروفيسور ألمانى يفحص مصارع أسود المنصورة

يخضع السيد العسيوى الملقب بمصارع الأسود بالمنصورة لعدة فحوصات بمركز التأهيل بالعجوزة التابع للقوات المسلحة، كما يخضع لفحص طبى شامل من البروفيسور الألمانى مارتن المتخصص فى إصابات العمود الفقرى لوضع تقرير عن حالة العسيوى المتدهورة منذ إصابته بعدد 14 طلقة بإمكان متفرقة من الجسم وإحداث شلل نصفى له، بالإضافة إلى إصابات خطيرة بالصدر والرقبة والبطن من أنصار الإخوان أمام القرية الأوليمبية بالمنصورة ليلة عيد الفطر المبارك فى محاولة لاغتياله بعد تصدى العسيوى لتهديدات الإخوان للثوار وأهالى المنصورة المعارضين لهم قبل وأثناء ثورة 30 يونيه.

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مصر 365