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عودة رحلات الأفواج السياحية التشيكية إلى الغردقة من جديد

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عودة رحلات الأفواج السياحية التشيكية إلى الغردقة من جديد عودة رحلات الأفواج السياحية التشيكية إلى الغردقة من جديد

عادت رحلات الأفواج السياحية من دولة التشيك مجددا إلى محافظة البحر الأحمر بعد توقف استمر قرابة 60 يوما بحظر السفر إلى البحر الأحمر، حيث استقبل مطار مرسى علم رسميا أول رحلة للسائحين التشيك وعلى متنها 155 سائحا للفنادق والمنتجعات السياحية.

وصرح ماجد القاضى المستشار السياحى لغرف شركات السياحة بالبحر الأحمر وجنوب الصعيد بأن الفوج السياحى الثانى للسائحين التشيك يصل فجر اليوم إلى الغردقة وسيضم 175 سائحا تشيكيا ضمن رحلات العودة للسياحة التشيكية حيث من المقرر أن تتوافد الرحلات تباعا.

ونوه القاضى إلى أن هناك وفدا إعلاميا يمثل الإعلام والميديا فى التشيك يجوب شوارع الغردقة لنقل الوضع الأمنى للمواطن التشيكى وتصحيح الصورة المغلوطة التى نقلتها بعض وسائل الإعلام عن الوضع الأمنى فى البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء مع اللواء سعد الدين أمين سكرتير عام محافظة البحر الأحمر للتعرف على الوضع الأمنى ودور الجهاز التنفيذى فى حماية السائح.

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