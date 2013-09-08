تركيا تبدأ في إنشاء قاعدة عسكرية على حدود اللاذقية

كتب : أ ش أ منذ 16 دقيقة

تواصل الحكومة التركية، استعداداتها تجاه الضربة المحتملة على سوريا حيث بدأت أعمال إنشاء قاعدة عسكرية في قمة جبال "لكداغ" في هاتاي مقابل مدينة اللاذقية السورية، ووصلت أرتال ومعدات عسكرية خلال اليومين الماضيين إلى بلدة "يايلي داغي" وبدأت أعمال نصب القاعدة في "لكداغ" التي تهيمن على سوريا والبحر المتوسط.

وذكرت صحيفة "ميلليت" اليوم، أن تركيا بدأت أعمال نصب منصات صواريخ "ستينجر" المضادة للطائرات والقريبة من القاعدة العسكرية السورية، كما بدأت دوريات خفر السواحل في أعمالها على ساحل "سامان داغ" لرصد كافة التحركات البحرية للتأمين البحري من جانب وانتقال المركبات العسكرية المدرعة والذخيرة إلى بلدة "سوروج" القريبة من الحدود السورية من جانب آخر.

في سياق متصل، شهدت قاعدة دياربكر تحركات جوية مكثفة أمس السبت حيث أقلعت وهبطت عدة طائرات حربية من طراز إف ـ 16، واتجهت إلى نقطة الصفر بالمناطق القريبة من الشريط الحدودي التركي ـ السوري للقيام بعمليات استطلاع جوي لرصد كافة التحركات على الحدود السورية.