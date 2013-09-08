شرطة الشارقة تقبض عـلى 4 تجار خمور

ألقت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة الـقبض على أربعة أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية والبنغالية بتهمة المتاجرة بالمشروبات الكحولية، وكانت العصابة تمارس نشاطها المشبوه في احدى المناطق السكنية التابعة لإمارة الشارقة.

وتشير التفاصيل التي اوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة الى ورود معلومات لأجهزة التحريات والمباحث الجنائية تفيد عن قيام شخصين من الجنسية الباكستانية وآخرين بنغاليين بالمتاجرة وبيع المشروبات الكحولية، وعلى ضوء المعلومات المتوفرة تم تشكيل فريق أمني من رجال التحريات والمباحث الجنائية.

للتأكد من مدى صحة المعلومة الواردة والتي تم تأكيدها بعد البحث والتحري الذي قام به الفريق الأمني المكلف والوصول لمعلومات إضافية من شأنها ان تعزز الاشتباه بشخصين يحملان الجنسية الباكستانية، وآخرين من الجنسية البنغالية تحوم حولهما الشبهات ويتوقع بأن لهما صلة بالترويج والمتاجرة بالمشروبات الكحولية.

وباستيفاء الإجراءات والتدابير اللازمة وإلقاء القبض عليهم متلبسين بجرمهم، وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم اعترفوا بها كاشفين عن الاماكن التي يستخدمونها في تخزين بضاعتهم اذ انهم يستغلون الساحات الرملية الفارغة وبعض حاويات القمامة القريبة من مقر إقامتهم لإخفائها.

وتم العثور على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشروبات الكحولية التي خزنت بقصد المتاجرة ومبالغ مالية تبين أنها من ريع ما تم بيعه من مشروبات كحولية، وبناء على اعترافاتهم تم توقيفهم وإحالتهم الى النيابة العامة في امارة الشارقة.

ومن جانبها حذرت شرطة الشارقة مجدداً الأشخاص الذين يتورطون بحيازة المشروبات الكحولية والاتجار بها والأشخاص الذين يتعاملون معهم، مؤكدة أن أعينها بالمرصاد لكافة الجرائم المتعلقة بتجارة وترويج المشروبات الكحولية وما يرتبط بها من جرائم أخرى تشكل خطورة على المجتمع.