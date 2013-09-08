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فيديو..القطامي يزور مدرسة عاصم بن ثابت بالفجيرة

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فيديو..القطامي يزور مدرسة عاصم بن ثابت بالفجيرة فيديو..القطامي يزور مدرسة عاصم بن ثابت بالفجيرة

 قام معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم صباح اليوم بزيارة مدرسة عاصم بن ثابت للتعليم الثانوي بنين في مبادرة خاصة لتفقد أحوال الميدان التربوي في أول ايام العام الدراسي الجديد، رافقه في ذلك كل من صالح سليمان آل علي مدير منطقة الفجيرة التعليمية بالإنابة وسعيد الخطيبي الخبير التربوي في منطقة الفجيرة والأستاذ مشعل خميس الخديم، وعلي خلفان الكندي  ومجموعة من مسئولي المنطقة التعليمية بالفجيرة، بجولة تفقدية على أحوال الميدان التربوي.

حيث أشاد معاليه خلال جولته التفقدية بجاهزية المدارس واستعدادهم التام لانطلاقة العام الدراسي الجديد وقال: نهنئ طلبتنا بانطلاقة عام دراسي جديد ونتمنى لهم التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد في سبيل تحقيق أهداف العملية التعليمية التي تسعى إلى إعدادهم  ليكون كل واحد منهم مواطناً صالحاً لوطنه ومجتمعه وأمته.
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