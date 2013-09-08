مقتل شاب بالقليوبية دفاعا عن أبيه.. ومصرع عامل بسبب "المزاح".. والعثور على جثة مزارع

كتب : حسن صالح الأحد 08-09-2013 15:05

شهدت محافظة القليوبية 3 حوادث قتل؛ الأولى دفع فيها شاب حياته ثمنًا للدفاع عن والده في مشاجرة عائلية بشبرا الخيمة، والثانية مقتل عامل على يد صاحب محل ملابس بسبب المزاح، والثالثة العثور على جثة مزارع بها 6 طعنات بحقله، وتم نقل الجثث إلى المستشفيات التابعة لمكان الحادث وتولت النيابة التحقيق.

كان المقدم مصطفى لطفي، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى إشارة من المستشفى بوصول عادل محمود أحمد، 30 عامًا، جثة هامدة، وتم إخطار اللواء محمود يسري، مدير الأمن بالواقعة، وأكدت تحريات اللواء عرفة حمزة مدير المباحث، نشوب مشاجرة بين والد المجني عليه وشقيق زوجة المجني عليه الذي تدخل للدفاع عن والده فلقي مصرعه بعدة طعنات، وأُلقي القبض على المتهم ويُدعى "محمد.ف.م"، بائع عصائر، وعلي.ع.ع، 58 عامًا، بائع متجول، وتم ضبط السلاح المستخدم.

والحادث الثاني تلقى العميد بلال لبيب، مأمور مركز قليوب، إشارة من المستشفى بوصول حسين حامد، عامل، جثة هامدة، إثر طلق ناري بالوجه، وتبين للنقيب محمد رفعت أبوسريع معاون مباحث مركز قليوب، أنه أثناء قيام المجني عليه بالمزاح مع صديقة صاحب محل ملابس تحول المزاح إلى مأساة؛ حيث أطلق المتهم الرصاص عليه فلقي مصرعه في الحال، وأُلقي القبض على المتهم "محمد.ص.ع"، وتم ضبط السلاح المستخدم.

كما تلقى العقيد وائل نبيل رئيس مباحث شبين القناطر، بلاغًا من الأهالي بعثورهم على جثة مزارع ملقى داخل حقله الزراعي بقرية طحانوب، وتبين أن الجثة لمزارع يُدعى صقر عوض صقر، 70 عامًا، وكان مصابًا بعدة طعنات بجميع أنحاء الجسد، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الجناة وتولت النيابة التحقيق.