ضبط سائق لشركة أدوية وبحوزته 320 قرص تامول مخدر في المنيا

كتب : خديجة العادلي الأحد 08-09-2013 15:14

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط سائق بشركة أدوية، اخترق حظر التجوال وبحوزته كميات من أقراص التامول المخدر.

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، بلاغا يفيد ضبط "ن. ع. ع- 33 عاما" ومقيم بدائرة قسم المنيا ويعمل سائق بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، يسير في الشارع أثناء فترة حظر التجوال، مستقلا سيارة الشركة رقم 9568 ن رج، وبحوزته كميات من الدواء غير المدرجة بجدول الصيدلة "حبوب مخدرة" عبارة عن 32 علبة تامول في كل علبة 10 شريط بعدد 320 قرصا.

وبمواجهة المذكور بالمضبوطات أنكر، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.