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أمن إسكندرية يلقي القبض على طلاب الثانوية لقطعهم الكورنيش احتجاجا على غلق التحويل الورقي

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أمن إسكندرية يلقي القبض على طلاب الثانوية لقطعهم الكورنيش احتجاجا على غلق التحويل الورقي أمن إسكندرية يلقي القبض على طلاب الثانوية لقطعهم الكورنيش احتجاجا على غلق التحويل الورقي

كتب : مروة مرسى وأحمد ماجد منذ 26 دقيقة

ألقت قوات الأمن القبض على خريجي الثانوية العامة بالإسكندرية، وذلك أثناء محاولتها فض احتجاج الطلاب، وفتح طريق الكورنيش الذي قطعه الطلاب لأكثر من ساعة؛ احتجاجا على قرار وزير التعليم العالي بغلق التحويل الورقي للطلاب، والذي يتيح للطلاب المغتربين في جامعات خارج المحافظة أن يحولوا إلى محافظاتهم وتقليل الاغتراب، حيث كان من المقرر فتح التحويل بنسبة 10% للتحويل الورقي.

كان خريجو الثانوية العامة، قطعوا طريق الكورنيش من أمام مبنى إدارة الجامعة بالشاطبي؛ للضغط على رئيس الجامعة الدكتور أسامة إبراهيم، الذي يملك عرض المشكلة على وزير التعليم العالي، لفتح التحويل الورقي للطلبة مرة أخرى.

وقال بشوي أبهج أحد منظمي الوقفة، والمتضرر من غلق التحويل الورقي، إنه من المفترض أن تكون نسبة التحويل من الجامعات لتقليل الاغتراب 20%، تتم عن طريق التحويل الإلكتروني والتحويل الورقي، إلا أن الوزارة، ألغت التحويل الورقي، ولم يتعد نسبة التحويل الإلكتروني للطلبة أكثر من 5%.

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