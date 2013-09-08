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مباراة الأهلي والزمالك تقترب من الجونة

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مباراة الأهلي والزمالك تقترب من الجونة مباراة الأهلي والزمالك تقترب من الجونة

لا تجد إدارة الأهلي بديلا عن محاولة إقناع مسؤولي ملعب الجونة باستضافة مباراة القمة الإفريقية بعد استحالة إقامة المباراة على ملعب برج العرب.

ويصطدم الفريقان يوم 15 سبتمبر المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال، في ظل إعلان إدارة الجونة رفضها استقبال أي مباريات أخرى على ملعبها.

ورفض الجونة استقبال مباراة الأهلي والزمالك عقب اشتباكات اندلعت في مدرجات أولتراس أهلاوي بين الجماهير، تبعه تلفيات جسيمة، ويخشى مسؤولو الجونة الأوضاع الأمنية في البلاد على الرغم من إقامة اللقاء بدون جمهور.

وعلم FilGoal.com أن استضافة برج العرب للمباراة باتت مستحيلة، مع رفض الأمن إقامة المباراة هناك.

ولن يكون أمام الأهلي سوى اللجوء إلى ملعب الجونة لاستضافة المباراة، ومحاولة إرضاء مسؤوليه بأي طريقة.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمهل الأهلي حتى يوم الثلاثاء من أجل تحديد ملعب المباراة.

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