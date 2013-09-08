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بالصور| كيرا نايتلي تتألق بفستان تسيطر عليه روح الغابات والطبيعة في مهرجان تورنتو السينمائي

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بالصور| كيرا نايتلي تتألق بفستان تسيطر عليه روح الغابات والطبيعة في مهرجان تورنتو السينمائي بالصور| كيرا نايتلي تتألق بفستان تسيطر عليه روح الغابات والطبيعة في مهرجان تورنتو السينمائي

كتب : إنجي رأفت الأحد 08-09-2013 14:51

حضرت الممثلة كيرا نايتلي مهرجان تورنتو السينمائي لعرض فيلمها "Can A Song Save Your Life" لأول مرة في المهرجان.

وجذبت نايتلي الانتباه، حيث ارتدت فستان جذاب، منقوش عليه صورة لغابات وأشجار، ملونة بألوان متنوعة ومختلفة، فتداخل اللون الموف مع الأخضر والبني، وارتدت حذاء، كعب عالي، لونه بيج فاتح.

ورفعت نايتلي شعرها للأعلى ووضعت المكياج البيج الفاتح حول عينيها ووضعت ملمع شفاه لونه بني غامق.

فيلم "Can A Song Save Your Life" من إخراج المخرج جون كارني، ويشارك في بطولته الممثل مارك روفالو والممثلة كاثرين كينير والممثلة هايلي ستينفيلد.

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