الكاف يمهل الأهلي حتى يوم الثلاثاء لتحديد ملعب القمة

أمهل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الأهلي حتى يوم الثلاثاء من أجل تحديد ملعب مباراة القمة الإفريقية أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا يوم 15 سبتمبر الجاري.

وأرسل الكاف إلى الأهلي يمهله حتى يوم الثلاثاء المقبل من أجل تحديد ملعب لاستضافة المباراة.

ولايزال الأهلي يبحث عن ملعب لاستضافة المباراة، بعد رفض إدارة الجونة.

واستضاف ملعب الجونة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية هذا الموسم، إلا أن شغب جماهير الفريق الأحمر في مواجهة ليوبار الأخيرة دفع إدارة النادي لرفض استضافة القمة.