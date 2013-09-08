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حزن فى “الزراعة” ببنها لاستشهاد ضابط فى مواجهات الإرهاب بسيناء

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حزن فى “الزراعة” ببنها لاستشهاد ضابط فى مواجهات الإرهاب بسيناء حزن فى “الزراعة” ببنها لاستشهاد ضابط فى مواجهات الإرهاب بسيناء

خيم الحزن على أهالى منطقة عزبة الزراعة ببنها علي فراق الرائد مدحت طلعت 39 سنة الضابط بالقوات المسلحة والذي استشهد خلال عمليات مواجهة الإرهاب بسيناء.

أكد أحد أقارب الشهيد أنه كان فخراً للعائلة والمنطقة بالكامل ، وأنه متزوج ولديه طفلين محمد وأحمد في عمر الزهور ، وأن الشهيد وحيد والديه ولديه 3 شقيقات .

وقال جيران الشهيد أنه كان مثالاً للخلق وأداء الواجب وأنه فخر لكل شباب الأبطال .

يذكر أن الشهيد لقي مصرعه إثر انفجار عبوة ناسفة قامت عناصر مسلحة بزرعها فى طريق مدرعة للجيش بإحدى الطرق الجانبية بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد، مما أسفر عن انفجار المدرعة الذى تسبب في مقتل الضابط وصف الضباط المرافق له  و تم نقل جثتهما إلى مستشفى العريش العسكري.

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