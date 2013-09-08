وزير التجارة يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء نقطة تجارة دولية فرعية بمدينة العريش

وقع منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة بروتوكول تعاون مع اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء لإنشاء نقطة تجارة دولية فرعية بمدينة العريش بهدف تنمية وتنشيط الاقتصاد المصري التجاري والاستثماري ونشر الثقافة التصديرية بالمحافظة.

> وقال الوزير، في تصريح له اليوم الأحد ، إن البروتوكول يستهدف تنفيذ خطة الحكومة لإحداث التنمية الشاملة لأبناء سيناء وجعلها مركزًا تجاريًا عالميًا من خلال تنمية وتطوير الصناعات التي تشتهر بها سيناء خاصة اليدوية والتقليدية ذات الطابع السيناوي المتميز، لافتًا إلى أن الوزارة لديها العديد من البرامج التحفيزية والداعمة لتنمية وتطوير النشاط التجاري والصناعي والتصديري لأبناء المحافظة .

> وأضاف الوزير أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم نقطة التجارة الدولية بتوفير الفرص التجارية ( التصديرية – الاستيرادية – الخدمية – الإنشائية ) لرجال الأعمال والمصدرين والمنتجين وإمدادهم بطلبات الاستيراد الواردة من مختلف الشبكات والمواقع الألكترونية والقيام بالترويج الألكتروني للمنتجات والخدمات المتميزة باستخدام الآليات الألكترونية بهدف تعريف السوق العالمي بالمنتجات المصرية ذات الميزة التنافسية والفرص الاستثمارية من خلال تقديم كافة المعلومات التجارية ونشرها على

> المصدرين المسجلين بقواعد بيانات نقطة التجارة الدولية .

> وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن تولي نقطة التجارة الدولية إعداد “كتالوج” إلكتروني متخصص للمنتجات المصرية طبقًا للقطاعات الإنتاجية خاصة تلك التي تتمتع بميزة تنافسية على أن يتم توزيعها خلال المعارض والمحافل الدولية كإحدى آليات التسويق الألكتروني ، فضلا عن تقديم الدعم الفن للشركات من خلال إعداد “كتالوجات” ألكترونية متخصصة وتصميم وإعداد صفحات ألكترونية للشركات المصرية فى نطاق المحافظة خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وربطها بموقع النقطة الرسمي للنفاذ بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية .

> من جانبه، أكد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا تجاريًا وصناعيًا متميزًا أهمها الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المؤهلة حيث يجري حاليًا تطوير ميناء العريش ليستقبل سفن غاطس حتى 30 ألف طن ، كما يجرى حاليًا تطوير مطار العريش وتطوير منظومة الطرق التي تربط العريش بباقي

> أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك ثروة تعدينية تتمثل في 13 مادة خام ويمكن إقامة صناعات عليها هذا فضلا عن الثروة السمكية المتمثلة فى بحيرة البردويل .

> ولفت حرحور إلى أن المحافظة على استعداد تام لتقديم كل الدعم والمساندة لتنمية المشروعات التجارية والصناعية والزراعية لخدمة أبناء المحافظة .

> كما أشار الدكتور فؤاد عيسى رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية إلى أن نقطة التجارة الدولية ستقوم بالتعاون مع محافظة شمال سيناء بتنظيم الندوات ورش العمل وإصدار أدلة وكتيبات إرشادية لزيادة الوعى التصديري بين مجتمع رجال الأعمال وكذا عقد البرامج التدريبية للسادة المصدرين على أحدث أساليب الترويج الحديثة لمنتجاتهم بما يمكنهم من التعامل مع الأسواق الخارجية .

> وأضاف أن النقطة تعد مركزًا للترويج للمنتجات والخدمات المصرية وتوفير الفرص التجارية والاستثمارية (السلعية والخدمية ) باستخدام شبكات المعلومات الدولية حيث أن الغرفة عضو الاتحاد الفيدرالي لنقاط التجارة الدولية وتضم 120 دولة وهو ما يسمح بتداول كافة المعلومات الخاصة بالشركات المتواجدة داخل المحافظة ألكترونيًا مع جميع الدول الأعضاء بالمنظمة، فضلاً عن عضوية النقطة بالاتحاد الإفريقى للتجارة الإل