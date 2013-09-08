أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

“التموين”: نسعى لتعديل منظومة السلع التموينية لمنح المواطن حرية اختيار سلعه

  • 4
Google+ Print
“التموين”: نسعى لتعديل منظومة السلع التموينية لمنح المواطن حرية اختيار سلعه “التموين”: نسعى لتعديل منظومة السلع التموينية لمنح المواطن حرية اختيار سلعه

أرشيفية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المصرية يوم الأحد إن بلاده تعمل على تطوير منظومة السلع التموينية المدعمة من خلال اتاحة الحرية للمواطنين لشراء أي سلع يحتاجونها خارج نظام البطاقات بما يوازي قيمة الدعم.

وأضاف محمود دياب في اتصال هاتفي مع رويترز “نسعى للتيسير على المواطنين ولذا نعمل حاليا على نظام اختياري جديد يتيح للمواطن شراء سلع من المتاجر بقيمة الدعم الذي تدفعه الدولة في حالة عدم رغبة المواطن في الحصول على السلع التموينية الحالية.”

ويتضمن النظام التمويني الحالي حصول المواطن على كميات محددة من السكر والأرز والزيت والشاي بأسعار منخفضة للغاية بفضل الدعم الحكومي.

ويعيش نحو 40 في المئة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على البطاقات التموينية في شراء السلع المدعمة.

وكانت صحيفة البورصة المصرية نشرت يوم الاحد نقلا عن محمد أبو شادي وزير التموين ان الوزارة ستبدأ خطوات التحول إلى الدعم النقدي وإنها “بصدد الاعلان عن منظومة جديدة لتوزيع السلع التموينية تسمح… بحصول كل فرد مقيد على البطاقة التموينية على سلع بقيمة 30 جنيها.”

لكن دياب قال “هذا غير صحيح لن نتحول للدعم النقدي. لن نعطي أموالا للمواطنين بل سنسمح لهم فقط بشراء سلع بقيمة الدعم. مبلغ 30 جنيها غير صحيح. لم يتم تحديد أي مبلغ بعد.”

وأضاف دياب ان منظومة التطوير مازالت محل دراسة الآن من قبل الوزارة وستعرض “على مجلس الوزراء بعد شهر وفي حالة الموافقة ستطبق على محافظة واحدة وفي حالة النجاح سيتم تعميمها على جميع محافظات .”

وقال دياب “يتم الاتفاق حاليا مع بعض المحلات التجارية للدخول في مرحلة تطوير السلع التموينية.”

وتسعى المؤقتة التي يدعمها الجيش لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

وزير التموين || للمواطنين إذا ظهرت تلك العبارة “….” على إيصال التموين الخاص بك يجب عليك القيام بالخطوات الآتية فوراً وإلا ..

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع