أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

فلسطين تطالب بعقد اجتماع استثنائى لمناقشة أوضاع الدول العربية الأقل نموا

Google+ Print
فلسطين تطالب بعقد اجتماع استثنائى لمناقشة أوضاع الدول العربية الأقل نموا فلسطين تطالب بعقد اجتماع استثنائى لمناقشة أوضاع الدول العربية الأقل نموا

تقدمت دولة فلسطين بطلب إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للدول العربية بدعوة الجهات العربية المانحة لاجتماع استثنائى مخصص لمناقشة أوضاع الدول العربية الأقل نموا.

وقالت الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة فائقة الصالح، إن الطلب الفلسطينى جاء فى إطار دعوتها لبحث إمكانية أوجه الدعم التى يمكن أن تقدمها الجهات العربية المانحة لتحقيق الهدف الأول من أهداف الألفية الخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع.

وأضافت الصالح، فى تصريحات لها اليوم الأحد، أن فلسطين أكدت فى طلبها عبر المندوبية الدائمة لها لدى الجامعة العربية على ضرورة توحيد وتنسيق جهود الجهات العربية المانحة ودورها الهام فى تعزيز العمل العربى المشترك.

وأشارت الصالح، فى ختام أعمال اللجنة الاجتماعية، إلى أنه تم مناقشة تفعيل اللجنة الاجتماعية للمجلس بما يسمح للدول العربية بتقديم مواضيع تتعلق بالبعد الاجتماعى عليها لعرضها على المجلس الاقتصادى والاجتماعى، خاصة بعدما أحجمت عدد من الدول العربية عن التقدم بموضوعات تتعلق بالعمل الاجتماعى على اللجنة نظرا لوجود مجالس وزارية متخصصة بالعمل الاجتماعى وهو الأمر الذى كان يحول عرض مثل هذه الموضوعات على اللجنة.

وأوضحت أن اللجنة ناقشت 3 مواضيع أخرى تتعلق بتنفيذ قرارات الدورة 91 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثانى خاص بنشاط القطاع الاجتماعى فيما بين دورتى المجلس 91 و92 والثالث حول التعاون العربى الدولى فى المجالات الاجتماعية والتنموية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365