فلسطين تطالب بعقد اجتماع استثنائى لمناقشة أوضاع الدول العربية الأقل نموا

تقدمت دولة فلسطين بطلب إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للدول العربية بدعوة الجهات العربية المانحة لاجتماع استثنائى مخصص لمناقشة أوضاع الدول العربية الأقل نموا.

وقالت الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة فائقة الصالح، إن الطلب الفلسطينى جاء فى إطار دعوتها لبحث إمكانية أوجه الدعم التى يمكن أن تقدمها الجهات العربية المانحة لتحقيق الهدف الأول من أهداف الألفية الخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع.

وأضافت الصالح، فى تصريحات لها اليوم الأحد، أن فلسطين أكدت فى طلبها عبر المندوبية الدائمة لها لدى الجامعة العربية على ضرورة توحيد وتنسيق جهود الجهات العربية المانحة ودورها الهام فى تعزيز العمل العربى المشترك.

وأشارت الصالح، فى ختام أعمال اللجنة الاجتماعية، إلى أنه تم مناقشة تفعيل اللجنة الاجتماعية للمجلس بما يسمح للدول العربية بتقديم مواضيع تتعلق بالبعد الاجتماعى عليها لعرضها على المجلس الاقتصادى والاجتماعى، خاصة بعدما أحجمت عدد من الدول العربية عن التقدم بموضوعات تتعلق بالعمل الاجتماعى على اللجنة نظرا لوجود مجالس وزارية متخصصة بالعمل الاجتماعى وهو الأمر الذى كان يحول عرض مثل هذه الموضوعات على اللجنة.

وأوضحت أن اللجنة ناقشت 3 مواضيع أخرى تتعلق بتنفيذ قرارات الدورة 91 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والثانى خاص بنشاط القطاع الاجتماعى فيما بين دورتى المجلس 91 و92 والثالث حول التعاون العربى الدولى فى المجالات الاجتماعية والتنموية.