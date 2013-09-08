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وفاة شخصين أحدهما في السعودية والآخر في قطر بالفيروس التاجي

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وفاة شخصين أحدهما في السعودية والآخر في قطر بالفيروس التاجي وفاة شخصين أحدهما في السعودية والآخر في قطر بالفيروس التاجي

كتب : رويترز منذ 15 دقيقة

قالت سلطات صحية أن شخصين آخرين توفيا في منطقة الخليج بعد إصابتهما بالفيروس التاجي، أحدهما في حيث ظهر الفيروس العام الماضي، والآخر في قطر.

وتوفى رجل في الرابعة والسبعين من عمره في المدينة بغرب السعودية، ليرتفع عدد الاشخاص الذين توفوا بالمملكة إلى 45، لإصابتهم بفيروس متلازمة الجهاز التنفسي الخاصة بالشرق الأوسط والذي يسبب السعال والحمى والالتهاب الرئوي، وقالت وزارة الصحة السعودية اليوم، إن ثلاث نساء أعمارهن بين 64 و75 أصبن بالفيروس.

وذكر المجلس الأعلى للصحة بقطر في بيان بتاريخ السادس من سبتمبر، أن قطريا دخل المستشفى في 17 أغسطس توفى، وأضاف أن آخر أُصيب بالمرض في الخارج وشفي منه.

وقالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في العام الماضي بلغ 102 شخص، توفي نصفهم تقريبا، وانتقل الفيروس لأشخاص في تونس وفرنسا وألمانيا وايطاليا وبريطانيا.

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