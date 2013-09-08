الجراحة ضرورية بعد فقدان الأمل فى العلاج الموضعى لألم مفصل الكوع

يؤدى الاستعمال غير الصحى للمرفق والإجهاد المستمر له إلى التهاب أوتار الذراع والإصابة بمرض "ذراع التنس".

وفيما تختلف طرق المعالجة فى ألمانيا، ينصح الأطباء بعدم إهماله كى لا يتحول إلى مرض مزمن يصعب الشفاء منه.

ذكر الطبيب غومبيرت أخصائى الأمراض العظمية على صحيفة "Deutsche Welle" يحدث التهاب غير جرثومى يصيب مرفق الذارع فى منطقة التحام أوتار العضلات الباسطة والأربطة المحيطة فى نفس المنطقة مسببا آلاما مزعجة، ما يؤدى إلى التهاب أوتار الذراع وعضلاته بشكل مزمن، يحدث التهاب فى العضلات الباسطة فى الساعد، أى فى الأوتار التى تربط الأصابع ومفصل اليد.

وترجع سبب الإصابة إلى القيام بأعمال مجهدة يوميا وبأسلوب خاطئ، مثل الإرهاق فى أعمال التنظيف والمنزلية، أو أثناء ممارسة رياضة التنس.

وعن لعلاج فيؤكد الطبيب غومبيرت إلى أن التشخيص الدقيق هو شرط ضرورى لتحديد طريقة العلاج، بالإضافة إلى أهمية تحديد موقع الألم لمعالجته بدقة.

وفى ألمانيا يعد العلاج باستخدام البرودة والحرارة من بين الطرق المستخدمة فى علاج مرض "ذراع التنس"، إلى جانب الإبر الصينية، كما يمكن علاجه باستخدام مضادات الالتهابات ومسكنات الآلام التى يتم حقنها فى المفاصل مباشرة.

وأشير إلى أن العلاج بالموجات الصادمة يحقق نتائج جيدة، وهى طريقة تستخدم لعلاج حصى الكلى أيضا.

ورغم تعدد الطرق التى يمكن بها معالجة ذراع التنس إلا أن فلوريان تبدو حالته مختلفة، إذ يشير التصوير المقطعى إلى وجود تمزق فى وتر الكوع لديه. ما يعنى أنه لا بد من التدخل الجراحى، ويتم اللجوء إلية فى حال فشل العلاج الموضعى إذ يحتاج الأمر إلى قطع الأوتار، وبعدها يتم ربطها لتنمو مجددا. ويختفى الألم تدريجيا ويعود الوتر لأداء عمله.