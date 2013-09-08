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5 نصائح لتجنب إصابة طفلك بعدوى الأنفلونزا خلال فترة الدراسة

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5 نصائح لتجنب إصابة طفلك بعدوى الأنفلونزا خلال فترة الدراسة 5 نصائح لتجنب إصابة طفلك بعدوى الأنفلونزا خلال فترة الدراسة

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسى الجديد، الذى يتزامن مع بداية فصل الشتاء، مما يزيد من احتمال إصابات الأطفال بأدوار البرد خاصة مع انتشار العدوى بين الأطفال، لذلك تقدم د. نهى أبو الوفا استشارى طب الأطفال بقصر العينى 5 نصائح هامة لتجنب الطفل الإصابة بعدوى الأنفلونزا خلال فترة الدراسة وهى:
> - تجنب التعرض للتغيرات المفاجئة فى درجات الحرارة قدر المستطاع .
> - الحرص على توافر التهوية المناسبة فى المدارس وأماكن التجمعات.
> - الاهتمام بنوعية طعام الطفل وضرورة الإكثار من المأكولات التى تحتوى على فيتامين(سى) مثل البرتقال والليمون والجوافة وجميع الخضروات.
> - تناول المشروبات الدافئة مثل الينسون وكذلك العصائر التى تحتوى على فيتامين (سى).
> - كما يجب التأكد من ملائمة ملابس الطفل مع الجو الخارجى، والحرص على بقائها جافة طوال الوقت.
> - وبالنسبة للأطفال المصابين بالحساسية وهم الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا لابد من ارتداء (هاى كول) من القطن طوال فصل الشتاء.

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