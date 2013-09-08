ما أسباب بروز الفك السفلى وكيفية اكتشافه مبكرا وطرق علاجه؟

قالت الدكتورة بسمة موسى أستاذ طب الأسنان، إن بروز الفك العلوى للأسنان عن الفك السفلى أمر طبيعى، لكن فى بعض الحالات النادرة ينمو الفك السفلى بشكل مفاجىء عند بعض المراهقين، التى تتراوح أعمارهم ما بين 14و15،عاما وذلك لأسباب وراثية.

وأشارت موسى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن بروز الفك يكون نتيجة لزيادة تكاثر خلايا اللقمة العظمية للفك، ويتم اكتشافها عن طريق أشعة الطب النووى، ويتم علاجها بإجراء جراحى فورى، ثم يوضع تقويم أسنان.

وتوصى موسى الأمهات بضرورة ملاحظة شكل الفك لدى أبنائهن المراهقين، حيث يتم اكتشاف بروز الفك السفلى، من خلال بروز الذقن إلى الأمام، كما يكون الطفل غير قادر على مضغ الطعام، وحينها لابد من استشارة الطبيب.