أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ما أسباب بروز الفك السفلى وكيفية اكتشافه مبكرا وطرق علاجه؟

Google+ Print
ما أسباب بروز الفك السفلى وكيفية اكتشافه مبكرا وطرق علاجه؟ ما أسباب بروز الفك السفلى وكيفية اكتشافه مبكرا وطرق علاجه؟

قالت الدكتورة بسمة موسى أستاذ طب الأسنان، إن بروز الفك العلوى للأسنان عن الفك السفلى أمر طبيعى، لكن فى بعض الحالات النادرة ينمو الفك السفلى بشكل مفاجىء عند بعض المراهقين، التى تتراوح أعمارهم ما بين 14و15،عاما وذلك لأسباب وراثية.

وأشارت موسى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن بروز الفك يكون نتيجة لزيادة تكاثر خلايا اللقمة العظمية للفك، ويتم اكتشافها عن طريق أشعة الطب النووى، ويتم علاجها بإجراء جراحى فورى، ثم يوضع تقويم أسنان.

وتوصى موسى الأمهات بضرورة ملاحظة شكل الفك لدى أبنائهن المراهقين، حيث يتم اكتشاف بروز الفك السفلى، من خلال بروز الذقن إلى الأمام، كما يكون الطفل غير قادر على مضغ الطعام، وحينها لابد من استشارة الطبيب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365