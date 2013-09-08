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دراسة: كأس واحد من النبيذ يؤدى إلى تبلد الإحساس

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دراسة: كأس واحد من النبيذ يؤدى إلى تبلد الإحساس دراسة: كأس واحد من النبيذ يؤدى إلى تبلد الإحساس

كشفت صحيفة " ديلى ميل" البريطانية من خلال إحدى التقارير التى نشرت مؤخراً على موقعها الإلكترونى عن معلومات جديدة بشأن مشروب النبيذ "wine"، أحد المشروبات الكحولية الشائعة والتى يتم تصنيعها من العنب، وذلك من خلال دراسات وأبحاث أشرف عليها باحثون من جامعة "إيلينوى" و"شيكاغو" الأمريكيتين.

وأشار الباحثون إلى أن تناول كأس واحد من مشروب نبيذ العنب الكحولى يمكن أن يُحدث أضراراً ملحوظة على صحة الإنسان، حيث يتسبب فى حدوث خلل كبير فى المخ، ينتج عنه عجز الشخص على الإحساس بمشاعر وعواطف الآخرين وقراءتها معهم ويصبح متبلد الإحساس، كما أنه يصبح غير قادر على قراءة لغة الجسد، وتزداد معدلات الخوف العنف لدى الشخص ويقل تفاعله مع المجتمع ولا يصبح قادراً على اتخاذ القرارات.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن تناول كميات قليلة من النبيذ تصبح كافية فى أن تُحدث خللاً فى التواصل بين اثنين من الأجزاء الهامة فى المخ، وهما منطقة قشرة الفص الجبهى المخية "prefrontal cortex" ومنطقة النواة الغدية "amygdala "، وهما المنطقتان المسئولتان عن التحكم فى تصرفات وسلوك الإنسان، وهو ما ينتج عنه كل الأضرار السابقة.

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