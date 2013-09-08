بالصور..فوز طلاب الجامعة الألمانية بالمركز الأول فى مسابقة للروبوكاب

حصد فريق طلاب كلية هندسة الحاسبات والمعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة – ممثلا لمصر- على المركز الأول فى فعاليات المسابقة التنافسية العالمية للمحاكاة (الروبوكاب 2013)، والتى أقيمت بمدينة ايندهوفن الهولندية.

ويأتى الهدف من المسابقة الوصول إلى أفضل تصميم لنموذج روبوكاب (عامل إنقاذ - يستخدم فى عمليات إنقاذ الأفراد فى العديد من الكوارث التى تقع مثل - الزلازل – انهيار المبانى- الحرائق وغيرها).

وتعتمد هذه المسابقة على إعداد وافتراض سيناريو نموذج شامل يتضمن وضع مخطط لمنطقة حضرية يحدث بها زلزال، وتتنافس الفرق المشاركة بالمسابقة على كيفية إنتاج أفكار وأدوات تعكس تفعيل سياسات الاستجابة الفعالة لخدمات الطوارئ بهذه المنطقة المفترضة.

وقال الدكتور سليم عبد الناصر نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والمشرف العام على الفريق المشارك أن المسابقة ترتكز بشكل أساسى على وضع خطة الانتشار وخطة التوزيع ونظام الترابط بين مسئولى الإنقاذ بتلك المنطقة الحضرية (التى تم افتراضها) بحيث تتوافق خطط عمل مكونات الفريق الواحد معا لإنتاج مجموعة من ردود الأفعال الإيجابية الجماعية، تحقيقا لهدف الاستجابة الفعالة والسريعة لحصول المصابين على خدمات الطوارئ - مثل حالة وقوع كارثة زلزالية - وما ينتج عنها من انهيار مبانى وسد الطرق من جراء الأنقاض وغيرها من توابع الحطام كحدوث شلل مرورى، اشتعال الحرائق، إصابات فى صفوف المدنين وأيضا عمال الطوارئ لا قدر الله.

وأوضح الدكتور سليم أنه شملت مراسم فعاليات المسابقة أفكارا متعددة بين الفرق المتنافسة فى كيفية وضع الخطط التنظيمية باستخدام الذكاء الاصطناعى، لوضع الحلول الممكنة لتفادى آثار الحادث والعمل على تضافر جهود الفريق فى التنسيق بين مجهودات أجهزة الطوارئ كل فى مجال تخصصه فى محاولة إنقاذ سريعة لحفظ سلامة وأمن أكبر عدد ممكن من الأرواح، وأقل الخسائر فى المنشآت.

وأضاف الدكتور عبد الناصر أن الفرق المشاركة فى هذه المسابقة ضمت العديد من الجامعات العالمية بلغ عددها 21 فريقا متنافسا من دول الصين وإيران واليابان وإنجلترا وتركيا والبرازيل، وتأهل للنهائيات 17 فريقا تنافسوا على البطولة النهائية والتى أقيمت بمدينة ايندهوفن بهولندا وكللت بفوز فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة بالمركز الأول.

ومن الجدير بالذكر، أن فريق الجامعة الألمانية الذى مَثّل مصر فى المسابقة ضم كل من أحمد أبورية (مشرف) ودينا هلال (معيدة بالجامعة)، والطلاب نهى خاطر وسلمى أسامة ومينا فهمى وفدوى صقر.