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طبيب بجامعة بني سويف يكتشف أسرع وسيلة لعلاج السل

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طبيب بجامعة بني سويف يكتشف أسرع وسيلة لعلاج السل طبيب بجامعة بني سويف يكتشف أسرع وسيلة لعلاج السل

كتب : محمد خلف أمين منذ 53 دقيقة

كشفت دراسة أجراها الدكتور أحمد سمير خير الله، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة، جامعة بني سويف، وأشرف عليها باحثون من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن تناول أحد الأدوية الخافضة لضغط الدم، وتحتوي على مادة الفيرباميل verapamil مع المضادات الحيوية يزيد من سرعة علاج السل، حسبما أظهرت الأبحاث التي أجريت على فئران التجارب.

وأوضح خير الله، أن مرض السل، تسببه بكتيريا Mycobacterium، ويتسبب في وفاة حوالي مليون شخص سنويًا، معظمهم من الدول النامية، لافتًا إلى أن مادة الفيرباميل، تنتمي إلى مثبطات قناة الكالسيوم Calcium channel blockers، ويتم استخدامه لعلاج ضغط الدم منذ ما يقرب الـ40عامًا، لذا فإن آثاره الجانبية "مثل الانخفاض الشديد في ضغط الدم"، معروفة جيدًا لدى الأطباء.

وأضاف "خير الله" أنه في التجربة الحالية، استخدم الباحثون، مادة الفيرباميل يوميًا، جنبا إلى جنب مع المضادات الحيوية التي توصف في حالة السل مثل الإيزونيازيد والريفامبسين، وهو ما أدى إلى علاج الفئران في مدة أربعة أشهر بدلا من المادة التقليدية، وهي ستة أشهر، كما لاحظ الباحثون أنه بعد مرور شهرين من العلاج فإن مادة الفيرباميل، ساهمت فى زيادة سرعة قتل بكتيريا السل بمعدل 10 أضعاف، وبعد مرور أربعة أشهر، فإن نصف العينات المأخوذة من نسيج الرئة في الفئران التي تناولت الفيرباميل، كانت خالية تماما من وجود الميكروب المسبب للسل، بينما كانت عينات الأنسجة الخاصة بالحيوانات التي لم تتناول الدواء كلها إيجابية وتحتوي على الميكروب.

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