كاكا: افتقد القليل من لياقتي.. ولكني أمرر أفضل

يؤمن البرازيلي ريكاردو كاكا العائد لصفوف ميلان من ريال مدريد أنه قادر على تقديم المزيد بعد صناعة هدف في أول مبارياته مع الروسونيري.

وصنع كاكا هدفا لفريقه ضمن الرباعية الودية التي هزم بها فريقه كياسو يوم الثلاثاء وديا، سجله أنطونيو نوتشرينو في الدقيقه السابعة.

وارتدى كاكا شارة قيادة ميلان في مباراته الأولى بزي ميلان الجديد.

وقال أفضل لاعب في العالم 2007 للصحفيين عقب المباراة: "لقد كانت مباراة جيدة لميلان وأشعر بالسعادة للعب، فالفريق يحتاج للتطور".

وتابع "أعاني من انخفاض لياقتي البدنية قليلا، ولكن من وجهة نظري الشخصية عندما تكون في سن الـ31 تكون قادرا على التمرير بشكل أفضل ".