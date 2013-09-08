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الفلسطينيون يدعون أوروبا إلى عدم تأجيل حظر تمويل مؤسسات إسرائيلية

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الفلسطينيون يدعون أوروبا إلى عدم تأجيل حظر تمويل مؤسسات إسرائيلية الفلسطينيون يدعون أوروبا إلى عدم تأجيل حظر تمويل مؤسسات إسرائيلية

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاتحاد الأوروبى، إلى عدم التراجع عن حظر المساعدات المالية للمؤسسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقالت حنان عشراوى عضوة اللجنة فى بيان صحفى "أى تأجيل أو إلغاء لهذه المبادئ سيؤثر على السلام العادل والدائم".

وتأتى الدعوة الفلسطينية بعد يوم من حث وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى على تأجيل حظر مزمع على المساعدات المالية الأوروبية للمؤسسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وقالت عشرواى "التقارير حول الضغوط التى تمارسها الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبى نيابة عن إسرائيل مقلقة للغاية، وتلقى شكوكا خطيرة بشأن دور وساطة الولايات المتحدة" فى عملية السلام.

وأضافت "مرة أخرى تستخدم الولايات المتحدة عملية المفاوضات لمنح إسرائيل الحصانة واستغلال المزيد من الوقت لخنق الحقائق على الأرض وتقويض فرص السلام".

وطرح كيرى هذا الطلب فى اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى دعا فيه أيضا إلى دعم مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية التى استؤنفت يوم 29 يوليو تموز بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات.

وأصدر الاتحاد الأوروبى هذه القيود فى يوليو تموز متعللا بمشاعر الإحباط لديه نتيجة للتوسع المستمر فى المستوطنات اليهودية فى الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى حرب عام 1967.

وتعتبر هذه التعليمات الكيانات الإسرائيلية العاملة فى الأراضى المحتلة غير مؤهلة للحصول على منح أو جوائز أو قروض بدءا من العام القادم.

ودعت عشراوى "الاتحاد الأوروبى إلى الحفاظ على سياساته الخاصة ومواقفه ومبادئه التوجيهية والتمسك بها ورفض أى ضغوط خارجية".

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مصر 365