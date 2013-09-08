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"حماس" تنتقد انحياز كيرى لإسرائيل وتتوعد الاحتلال برد "خيالى" إذا هاجم غزة

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"حماس" تنتقد انحياز كيرى لإسرائيل وتتوعد الاحتلال برد "خيالى" إذا هاجم غزة "حماس" تنتقد انحياز كيرى لإسرائيل وتتوعد الاحتلال برد "خيالى" إذا هاجم غزة

توعد القيادى بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية الاحتلال الإسرائيلى بـ"رد لم يكن بحسبانه فى حال شن عدوان على قطاع غزة".

وقال الحية، خلال حفل تأبين محمد عابد عضو كتائب القسام الذى استشهد فى مهمة جهادية فجر الخميس الماضى، "سيرى الاحتلال ما لم يكن يتخيله عقل، ولم يكن فى حسبانه، فى حال إقدامه على شن حرب جديدة على غزة". وأضاف، "أعرفتم يا شعبنا أين تذهب أموالنا ومحمد عابد خير شاهد ودليل أن أموالنا تذهب للإعداد والتجهيز للمرحلة الفاصلة مع العدو الصهيونى".

وتابع، "سنبقى نضاعف أعداد المجاهدين فى كتائب القسام"، وقال الحية، "لن يرهبنا حصار ولا تهديدات ولا تحريض المغرضين، وسنبقى الأوفياء لشعبنا ودماء الشهداء".

وفى سياق متصل، قال عضو المكتب السياسى فى حركة "حماس" عزت الرشق، "إن حث وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أمس، السبت، الاتحاد الأوروبى على تأجيل حظر المساعدات المالية للمؤسسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة يعد انحيازا فاضحا للاحتلال".

وأضاف الرشق فى تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم، أن ما قام به كيرى عمل مرفوض، لإعطائه الغطاء لمواصلة حرب الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته.

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