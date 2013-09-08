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وفاة اثنين أحدهما فى السعودية والآخر فى قطر بالفيروس التاجى

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وفاة اثنين أحدهما فى السعودية والآخر فى قطر بالفيروس التاجى وفاة اثنين أحدهما فى السعودية والآخر فى قطر بالفيروس التاجى

قالت سلطات صحية إن شخصين آخرين توفيا فى منطقة الخليج بعد إصابتهما بالفيروس التاجى أحدهما فى حيث ظهر الفيروس العام الماضى والآخر فى قطر.

وتوفى رجل فى الرابعة والسبعين من عمره فى المدينة بغرب السعودية ليرتفع إلى 45 عدد الأشخاص الذين توفوا بالمملكة لإصابتهم بفيروس متلازمة الجهاز التنفسى الخاصة بالشرق الأوسط، والذى يسبب السعال والحمى والالتهاب الرئوى.

وقالت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد إن ثلاث نساء أعمارهن بين 64 و75 أصبن بالفيروس، وذكر المجلس الأعلى للصحة فى قطر فى بيان بتاريخ السادس من سبتمبر إن قطريا (29 عاما) دخل المستشفى فى 17 أغسطس توفى وأضاف أن آخر أصيب بالمرض فى الخارج شفى منه.

وقالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضى إن عدد حالات الإصابة المؤكدة فى العام الماضى بلغ 102 شخص توفى نصفهم تقريبا. وانتقل الفيروس لأشخاص فى تونس وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
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مصر 365

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