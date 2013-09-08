اختتام ورشة أهداف الشراكة بشرطة دبي

أكد اللواء محمد سعيد المري، نائب مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، أهمية إدارة الشراكات وتوظيفها لصالح تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا للمؤسسات، مضيفاً أن الشراكات الناجحة أساس لتطوير أداء شرطة دبي.

جاء ذلك في اختتام ورشة عمل حول "أهداف ومؤشرات عملية الشراكة على مستوى شرطة دبي"، والتي نظمتها إدارة الشراكة بالإدارة العامة لخدمة المجتمع بحضور منسقي الشراكة من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وصاغ المشاركون بالورشة مجموعة من التصورات الخاصة بإدارة الشراكة للعام المقبل، وجملة من التوصيات الخاصة بمناخ العمل الداخلي، وقام نائب مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، بتوزيع الشهادات على المنتسبين بحضور فريق العمل المشرف على الورشة يتقدمهم الرائد عبدالرحمن النعيمي، مدير إدارة الشراكة بالوكالة، والملازم أول عبدالرحيم الحمادي، رئيس قسم تطوير الشراكات والدكتور عبدالعظيم مصطفى.

وأوضح اللواء محمد سعيد المري، نائب مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، أن هذه الورش تأتي في سياق الإعداد المسبق لخطط الاستراتيجية للوحدات التنظيمية المشتملة عليها الإدارة العامة لخدمة المجتمع، ويأتي لتوظيف مهارات التخطيط الاستراتيجي والتي حرصت القيادة العليا في شرطة دبي على إدراجها ضمن المهارات المكتسبة لمختلف موظفي شرطة دبي ولا سيما المختصون بعلوم الجودة والمعنيون بتطوير الأداء.

صيغ مشتركة

قال اللواء محمد سعيد المري، نائب مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع إن التئام هذه الورشة جاء للخروج بصيغ عمل موحدة ومشتركة لمختلف منسقي الشراكات ومكاتب ضمان الجودة باعتبارهم العمود الفقري للعمل والإدارة والمحرك التنفيذي لسياستها، مشيداً بالمحاور التي اشتملت عليها الورش وبالتصورات التي أعدها المشاركون حول رؤية الإدارة للعام المقبل والقيم المضافة المرجو تعزيزها ولآليات العمل.