سرور بن محمد ونهيان بن مبارك يزوران المعرض

قام سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أمس، بزيارة لفعاليات الدورة الحادية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتجول سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في أجنحة المعرض، الذي يعد من بين أشهر المعارض الدولية في مجال الصيد والفروسية، ويقصده آلاف الزوار من مختلف أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث شاهدا أحدث منتجات ومستلزمات الصيد والأسلحة والذخائر.

كما زارا أجنحة بعض الجهات المشاركة، من بينها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ومهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، إلى جانب عدد من أجنحة الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الصيد والفروسية والأسلحة والمعدات في هذا المجال.