محمد بن راشد يزور مدرستي غرناطة والنخبة للتعليم الأساسي في دبي

استهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم جولته الصباحية بزيارة مدرسة غرناطة للتعليم الاساسي بنات حيث التقى سموه تلميذات المدرسة وهنأهن بالعودة الى المدارس مع مطلع عام دراسي جديد تمنى سموه أن يكون عام خير ونجاح وتفوق لجميع طلبة وطالبات مدارس الدولة.

وفي مسرح المدرسة اطلع سموه على جانب من انشطة التلميذات من الصف الثاني حتى الصف الخامس وتعرف الى طبيعة هذه الانشطة الفنية التي تنمي قدرات ومواهب التلميذات حسب الذي قدمته الى سموه بعض المدرسات والمشرفات على هذه الانشطة التي تهيئ البنات ذهنيا وجسديا للولوج الى فصول الدراسة بنشاط وطاقة إيجابية.

والتقطت لسموه الصور التذكارية مع بناته الطالبات وغادر المدرسة بعد جولة قصيرة في ردهات وفصول المبنى بمثل ما ودع به من حفاوة وترحيب من قبل الهيئة التدريسية والطالبات.

ويذكر ان مدرسة غرناطة للتعليم الاساسي التابعة لمنطقة دبي التعليمية تضم خمسة فصول دراسية للتعليم الاساسي اي المرحلة الابتدائية.

وفي مدرسة النخبة النموذجية بنين جال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في عدد من فصول التدريس واطلع على جانب من المنهاج الدراسي الذي يدرس للتلاميذ في المرحلة الابتدائية واستمع سموه في فصل مادة الحاسوب /الكمبيوتر/ الى شرح مدرسة الفصل واطمأن الى قدرة استيعاب الاولاد لهذه المادة التي قررتها وزارة التربية والتعليم في مدارس الدولة بأمر ودعم وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم كي يتخرج الطلبة والطالبات وهم ملمون بمختلف جوانب وعلوم المعلوماتية التي باتت الركيزة الاساسية لتطور العلم والمعرفة وبناء مستقبل الاجيال الواعدة.

وتجول سموه قبيل مغادرته المدرسة في ردهات وبعض فصولها واطمأن الى التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال عام دراسي جديد ملؤه التفاؤل بمستقبل مشرق لابناء وبنات الامارات.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم اعرب عن سعادته بمشاركة التلاميذ والتلميذات فرحتهم بعودتهم الى مدارسهم متمنيا لهم سموه النجاح والتوفيق على طريق التحصيل الدراسي وصولا الى تحقيق اهدافهم وبناء مستقبل واعد لهم ولدولتنا الحبيبة التي لا تقوى ولا تزدهر الا بسواعد وعقول ابنائها وبناتها الذين بهم وعليهم الاعتماد في تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية على كل الصعد.