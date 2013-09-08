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تابع البيان على الـ"فيسبوك" و اربح 1200 درهم يومياً

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تابع البيان على الـ"فيسبوك" و اربح 1200 درهم يومياً تابع البيان على الـ"فيسبوك" و اربح 1200 درهم يومياً

يسرنا في موقع البيان الإلكتروني ، أن نقدم لكم فرصة لربح قسائم يومية بقيمة  1200 درهم من " العربية للطيران " ، لشخصين  حيث يحصل كل فائز على قسائم بقيمة 600  درهم .

كل ما عليكم فعله هو الانضمام إلى قائمة متابعي البيان على  التواصل الاجتماعي الـ" فيسبوك " ، لتدخلوا السحب للفوز  بالقسائم  والاستمتاع بالسفر على متن " العربية للطيران " إلى مختلف الوجهات .

كما يمكن لاصدقاء ومتابعي " البيان " الحاليين على " فيسبوك " الدخول والمشاركة والحصول على فرصة للفوز ، وكل ماعليهم فعله هو استكمال بياناتهم .

بادر بالاشتراك فالقسائم محدودة ، وفرص الفوز متاحة .. اضغط هنا للاشتراك .

 

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