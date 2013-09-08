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أردوغان يعرب عن خيبة أمله بعد اختيار طوكيو لاستضافة أوليمبياد 2020

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أردوغان يعرب عن خيبة أمله بعد اختيار طوكيو لاستضافة أوليمبياد 2020 أردوغان يعرب عن خيبة أمله بعد اختيار طوكيو لاستضافة أوليمبياد 2020

كتب : أ ش أ الأحد 08-09-2013 13:57

أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن خيبة أمله، بعد قرار اللجنة الأوليمبية الدولية باختيار العاصمة اليابانية طوكيو لتستضيف دورة الألعاب الأوليمبية على الرغم من أن طوكيو استضافت هذا الحدث الكبير من قبل.

وصرح أردوغان بعد قرار اللجنة، بأن هذا القرار لتفضيل طوكيو على أسطنبول يذكره بالقرار الذي فضل لندن على أثينا، مضيفا أن تركيا التي تقدمت بطلب استضافة الأوليمبياد بأسطنبول لعام 2020، كانت تأمل في شىء مختلف بعملية التصويت.

وأضاف أردوغان أن أسطنبول هي مدينة تنصهر فيها عدة ثقافات وحضارات وتربط بين آسيا وأوروبا، مضيفا أن المدينة من خلال استثمارات قائمة في إطار برنامج يستمر لسبع سنوات، كانت تستوفي جميع متطلبات استضافة الأوليمبياد، وأوضح أن تركيا استضافت بنجاح منقطع النظير عدة فعاليات رياضية دولية، لكن اللجنة الأوليمبية الدولية اعتقدت أن تركيا ليست مستعدة بعد لاستضافة هذا الحدث الكبير.

وكانت أسطنبول قد خسرت في التصويت النهائي أمام طوكيو على استضافة أوليمبياد 2020 من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية، الذي أقيم بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس إيريس في وقت متأخر أمس السبت بمجموع 36 صوتا مقابل 60 صوتا لطوكيو.

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