"عرائس الماريونت".. ورش لدمج الأرامل في الحياة الاجتماعية بالهند

كتب : ندى سامي الأحد 08-09-2013 13:58

بأثواب زاهية تحمل طابعهم، وتناقض واقعهم، يفترشن الأرض بابتسامة ترغم غضاضة الواقع، على الرضوخ، هنديات تفاوتت أعمارهن وتشابهت همومهن، اجتمعن في ورشة تنظمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالهند، للأرامل لتعلم فن العرائس وسرد التجارب في مواجهة تحديات وصعوبات الحياة.

عرائس هاوية تجسد واقعهن المرير، قمن بإخضاعها لتجسد واقعهن الهزيل في تحمل أعباء الحياة بمفردهن، ربما عجزت ألسنتهن عن رواية تجاربهن، فبعبوس إمرأة فقدت شريك حياتها، شاركت عدد من الهنديات في ورشة "عرائس الماريونت" لتعلم استخدام فن العرائس في محاكاة قصصهم ودمجها بقصص الغير، في محاولة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة من تمكين الأرامل ودمجهم في الحياة الاجتماعية.

يذكر أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هي هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي النصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتايات، حيث أنشئت لغرض التعجيل في إحراز تقدم فيما يتعلق بتلبية احتياجات المرأة على الصعيد العالمي.