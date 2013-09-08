أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

"عرائس الماريونت".. ورش لدمج الأرامل في الحياة الاجتماعية بالهند

Google+ Print
"عرائس الماريونت".. ورش لدمج الأرامل في الحياة الاجتماعية بالهند "عرائس الماريونت".. ورش لدمج الأرامل في الحياة الاجتماعية بالهند

كتب : ندى سامي الأحد 08-09-2013 13:58

بأثواب زاهية تحمل طابعهم، وتناقض واقعهم، يفترشن الأرض بابتسامة ترغم غضاضة الواقع، على الرضوخ، هنديات تفاوتت أعمارهن وتشابهت همومهن، اجتمعن في ورشة تنظمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالهند، للأرامل لتعلم فن العرائس وسرد التجارب في مواجهة تحديات وصعوبات الحياة.

عرائس هاوية تجسد واقعهن المرير، قمن بإخضاعها لتجسد واقعهن الهزيل في تحمل أعباء الحياة بمفردهن، ربما عجزت ألسنتهن عن رواية تجاربهن، فبعبوس إمرأة فقدت شريك حياتها، شاركت عدد من الهنديات في ورشة "عرائس الماريونت" لتعلم استخدام فن العرائس في محاكاة قصصهم ودمجها بقصص الغير، في محاولة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة من تمكين الأرامل ودمجهم في الحياة الاجتماعية.

يذكر أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هي هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي النصير العالمي الرئيسي لقضايا المرأة والفتايات، حيث أنشئت لغرض التعجيل في إحراز تقدم فيما يتعلق بتلبية احتياجات المرأة على الصعيد العالمي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟

8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون