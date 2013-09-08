المرشحون المحتملون لمواجهة مصر – الجزائر من جديد؟

يستعرض FilGoal.com مشوار المنتخبات المرشحة لمواجهة مصر في المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2014.

واقتربت مصر من الدخول في التصنيف الثاني للمنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014 قبل قرعة الجولة الختامية بعد نتائج مباريات يوم السبت.

وتقام المرحلة الأخيرة بنظام مباراتين ذهابا وإيابا، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى المونديال.

وتعتمد قرعة المرحلة النهائية التي تقام بين عشرة منتخبات على تصنيف الاتحاد الدولي عن شهر سبتمبر والذي سيصدر يوم الخميس المقبل، وهو الذي سيقسم على أساسه الفرق المتأهلة لتصنيفين أول وثاني كل منهما يلاقي الأخر في الجولة الختامية.

مصر تحتل المركز الـ11 إفريقيا برصيد 544 نقطة في تصنيف الفيفا بحسب شهر أغسطس، وترتيب الفراعنة من ضمن المنتخبات التي اقتربت من التأهل سيضعها في التصنيف الثاني حتى الآن.

وما أسفرت عنه مباريات يوم السبت، يقرب مصر من التصنيف الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراة غينيا يوم الثلاثاء في الجولة الختامية للمجموعة السابعة التي تأهل عنها الفراعنة.

ويستعرض FilGoal.com المرشحين المحتملين لمواجهة مصر في الجولة الختامية.

وقد تجد مصر في مواجهة مكررة أمام الجزائر التي حرمت الفراعنة من التأهل لمونديال 2010 بعد المباراة الفاصلة الشهيرة في أم درمان.

الجزائر تأتي في المركز الـ34 عالميا والرابع إفريقيا في تصنيف الفيفا الأخير.

الجزائر

الجزائر ضمنت التأهل للمرحلة النهائية في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وخسارة، قبل مباراة الجولة السادسة والأخيرة أمام مالي.

وتأهل محاربو الصحراء للجولة الختامية بعد تصدر المجموعة بفارق أربع نقاط عن مالي الوصيف قبل الجولة الختامية.

ويتصدر إسلام سليماني مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي قائمة هدافي الجزائر بخمسة أهداف.

بدأت الجزائر التصفيات باكتساح ضيفتها رواندا 4-0.

ولكن بعدها تلقت الجزائر خسارة خارج أراضيها من مالي 2-1.

واستعادت الجزائر عافيتها بإسقاط بنين على أرضها 3-1 في الجولة الثالثة.

وبنفس النتيجة، كررت الجزائر الفوز على مضيفتها بنين في الجولة الرابعة.

وأتبعه فوز على رواندا بهدف خارج ملعبها، لتضمن الجزائر التأهل للجولة الختامية بصرف النظر عن مواجهة مالي في الجولة السادسة.