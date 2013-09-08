أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

إعلان نتيجة تنسيق «الدبلومات الفنية» نهاية الأسبوع الجاري

  • مصر
  • 7
Google+ Print
إعلان نتيجة تنسيق «الدبلومات الفنية» نهاية الأسبوع الجاري إعلان نتيجة تنسيق «الدبلومات الفنية» نهاية الأسبوع الجاري
تختتم معامل التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، الإثنين، تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية، بالدورين الأول والثاني، نظامي 3 و5 سنوات بحد أدنى 60%، وقالت مصادر، بمكتب التنسيق لـ«المصري اليوم»، إنه تقرر إعلان نتيجة طلاب الدبلومات نهاية الأسبوع الجاري. من جهة أخرى، قرر مكتب التنسيق بدء صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية، الإثنين، وحتى الجمعة المقبل، من 9 –2 ظهراً بمكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، وذلك للالتحاق بالكليات التابعة لوزارة التعليم العالي، وهي «دار العلوم بجامعة القاهرة، والمنيا، والفيوم، وآداب المنيا، وآداب سوهاج». وأوضح المكتب فى بيان له، الأحد، أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية، من أبناء محافظة مطروح، سيتم قبولهم بكليات رياض الأطفال بمطروح للطالبات فقط، وكلية الزراعة الصحراوية والبيئية بمرسى مطروح للشعبة العلمية فقط، وكلية التربية الرياضية بمطروح، بالإضافة إلى قبولهم من القسمين العلمي والأدبي بالمعاهد العالية الخاصة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي، على ألا يقل المجموع الاعتباري للطالب عن 50%، وفي حدود الـ10% من طلاب الثانوية العامة المقبولين بهذه المعاهد بعد استبعاد درجات المواد الشرعية، على ألا يقل الحد الأدنى للقبول عن الحد الأدنى للثانوية العامة. وحددت الوزارة للطلاب التقدم من خلال الانترنت على موقع تنسيق الجامعات www.tansik.egypt.gov.eg.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه