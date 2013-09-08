إعلان نتيجة تنسيق «الدبلومات الفنية» نهاية الأسبوع الجاري

تختتم معامل التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، الإثنين، تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية، بالدورين الأول والثاني، نظامي 3 و5 سنوات بحد أدنى 60%، وقالت مصادر، بمكتب التنسيق لـ«المصري اليوم»، إنه تقرر إعلان نتيجة طلاب الدبلومات نهاية الأسبوع الجاري. من جهة أخرى، قرر مكتب التنسيق بدء صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية، الإثنين، وحتى الجمعة المقبل، من 9 –2 ظهراً بمكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، وذلك للالتحاق بالكليات التابعة لوزارة التعليم العالي، وهي «دار العلوم بجامعة القاهرة، والمنيا، والفيوم، وآداب المنيا، وآداب سوهاج». وأوضح المكتب فى بيان له، الأحد، أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية، من أبناء محافظة مطروح، سيتم قبولهم بكليات رياض الأطفال بمطروح للطالبات فقط، وكلية الزراعة الصحراوية والبيئية بمرسى مطروح للشعبة العلمية فقط، وكلية التربية الرياضية بمطروح، بالإضافة إلى قبولهم من القسمين العلمي والأدبي بالمعاهد العالية الخاصة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي، على ألا يقل المجموع الاعتباري للطالب عن 50%، وفي حدود الـ10% من طلاب الثانوية العامة المقبولين بهذه المعاهد بعد استبعاد درجات المواد الشرعية، على ألا يقل الحد الأدنى للقبول عن الحد الأدنى للثانوية العامة. وحددت الوزارة للطلاب التقدم من خلال شبكة الانترنت على موقع تنسيق الجامعات www.tansik.egypt.gov.eg.إعلان - Ads إعلان - Ads