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24 مدرسة جديدة مع بداية العام الدراسى وتطوير 10 للتعليم الفنى بالمنيا

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24 مدرسة جديدة مع بداية العام الدراسى وتطوير 10 للتعليم الفنى بالمنيا 24 مدرسة جديدة مع بداية العام الدراسى وتطوير 10 للتعليم الفنى بالمنيا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، عن انتهاء هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة من تنفيذ 24 مدرسة جديدة بإجمالى 321 فصلا لمختلف المراحل التعليمية، لتكون جاهزة للدخول فى الخدمة التعليمية مع بداية العام الدراسى الجديد 2013/2014م فى إطار دعم العملية التعليمية والتخفيف من كثافة الفصول.

وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من ثلاث مدارس بكل من المنيا وأبوقرقص وملوى وبنى مزار والعدوة ومغاغة و4 مدارس بسمالوط ومدرسة واحدة فى كل من مطاى وديرمواس. وأشار إلى أنه جارى العمل بعدد 12 مدرسة جديدة بإجمالى 203 فصول للانتهاء منها منتصف العام الدراسى الحالى ودخولها الخدمة بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تم إجراء صيانة لعدد 7 مدارس وتطوير 10 مدارس للتعليم الفنى تشمل الورش والأثاث، بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل. وأوضح أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار الاستعدادات المكثفة بالإدارات التعليمية والمدارس لتهيئة الأجواء للطلاب لبدء العام الدراسى الجديد.

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مصر 365