التليفزيون المصري يتلقى دعوة لستوديو مشترك مع الفضائيات الخاصة لنصرة مصر

كتب : انتصار حسني الأحد 08-09-2013 13:29

أرسل اتحاد المنتجين العرب خطابا رسميا إلى درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، يدعو فيه التليفزيون الرسمي للدولة للمشاركة في عمل ستوديو مباشر على الهواء لتحليل الأوضاع في مصر تحت شعار (وطن واحد.. إعلام واحد.. لنصرة الشعب المصري ولا للإرهاب ولا للعنف).

الدعوة تشمل أيضا جميع الفضائيات المصرية الخاصة مثل (النهار- سي بي سي - المحور- دريم - صدى البلد - التحرير - الفراعين - الحياة - القاهرة والناس - أون تي في)، على أن يقوم بتقديمه مذيعون من التليفزيون المصري واثنان من كل قناة فضائية ترغب في المشاركة، على أن يتم تحديد اليوم بعد موافقة الجميع.