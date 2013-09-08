عمرو دياب يعلن تأجيل حفله في الساحل الشمالي للمرة الثانية

كتب : لؤي محمد منذ 45 دقيقة

أعلن الفنان عمرو دياب تأجيل حفله في مارينا بالساحل الشمالي، المقرر له الجمعة المقبل، للمرة الثانية، بسبب الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد.

وقال عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، إنه يعتذر عن عدم إحياء حفل الجمعة المقبل بإماريتس هايتس، الساحل الشمالي، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، مضيفا "سنوافيكم بالموعد الجديد في وقت لاحق".

كان من المقرر إقامة الحفل نهاية أغسطس الماضي للاحتفال بألبوم "الليلة" الذي صدر يوم 22 من الشهر ذاته، إلا أنه تأجل وقتها بسبب الأحداث السياسية.