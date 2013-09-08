أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

عمرو دياب يعلن تأجيل حفله في الساحل الشمالي للمرة الثانية

Google+ Print
عمرو دياب يعلن تأجيل حفله في الساحل الشمالي للمرة الثانية عمرو دياب يعلن تأجيل حفله في الساحل الشمالي للمرة الثانية

كتب : لؤي محمد منذ 45 دقيقة

أعلن الفنان تأجيل حفله في مارينا بالساحل الشمالي، المقرر له الجمعة المقبل، للمرة الثانية، بسبب الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد.

وقال عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، إنه يعتذر عن عدم إحياء حفل الجمعة المقبل بإماريتس هايتس، الساحل الشمالي، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، مضيفا "سنوافيكم بالموعد الجديد في وقت لاحق".

كان من المقرر إقامة الحفل نهاية أغسطس الماضي للاحتفال بألبوم "الليلة" الذي صدر يوم 22 من الشهر ذاته، إلا أنه تأجل وقتها بسبب الأحداث السياسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني!

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

شاهد.. ابن عمرو دياب مع صديقاته الأجنبيات في ملهى ليلي

اليوم.. نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى يبث أغانيه دون تصريح

اليوم.. نظر دعوى عمرو دياب ضد موقع إسرائيلى يبث أغانيه دون تصريح