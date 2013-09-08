طلعت زكريا: "الإخوان" اخترقوا صفحتي على "فيس بوك"

كتب : وفاء بكر منذ 34 دقيقة

يعاني الفنان طلعت زكريا حاليًا من كم هائل من المعاكسات التي تأتيه عبر هاتفه المحمول بعدما قام شخص مجهول بتوزيع رقم هاتفه على مواقع التواصل الاجتماعي في "فيس بوك" و"تويتر".

والأدهى من ذلك أنهم اقتحموا صفحته الخاصة على "فيس بوك" واستولوا عليها.

ويقول طلعت عن هذه الواقعة: "فوجئت منذ أيام عند استيقاظي من النوم بعدد من الأرقام المجهولة على هاتفي تجاوزت 200 رقم وعندما حاولت فتح صفحتي على (فيس بوك) فوجئت بها قد سُرقت وهذا الأمر وضعني في معاناه كبرى، خاصة مع هذا الكم الهائل من الشتائم التي لا تنقطع علي هاتفي".

وعن السبب وراء هذا الحادث يقول "مفيش غيرهم الإخوان هم من اخترقوا صفحتي وتوزيع رقم هاتفي ويحاولون حاليًا تجديد وعودهم لي بالقتل ولكني لن أخاف وسأظل أقول عنهم للنهاية إنهم قتلة وإرهابيون".