طوني قطان يطرح "كل الكلام" بعد تسريبها

كتب : خالد جمال منذ 14 دقيقة

تفاجأ الفنان طوني قطان بتسريب أغنيته "كل الكلام" عبر العديد من المواقع الإلكترونية ما اضطره لطرحها عبر المحطات الإذاعية وعلى قناته على اليوتيوب.

"كل الكلام"، والتي كان ينوي قطان نشرها في وقت لاحق، من كلمات وألحان بلال الصري، وتوزيع خالد مصطفى، وهي أغنية بالهجة المصرية يقول مطلعها "كل الكلام والحروف بتتنسي أول ما أشوف عينك بتضحك قدامي ما اعرفش ليه ببقى خايف وليه بتقول الشفايف أي كلام غير كلام".

يذكر أن أخر أعمال قطان كانت أغنية "عينها عليا"، والتي لاقت نجاحا كبيرا خصوصا بعد حصولها على المركز الأول في سباق الاغنيات في راديو هلا في الأردن.