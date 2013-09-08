أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

الشرقية: اجتماع طارئ يناقش أزمة المعلمين بالتعاقد

Google+ Print
الشرقية: اجتماع طارئ يناقش أزمة المعلمين بالتعاقد الشرقية: اجتماع طارئ يناقش أزمة المعلمين بالتعاقد
الشرقية - محمود الشاذلي:
الأحد , 08 سيبتمبر 2013 14:36

يعقد اليوم الأحد الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية اجتماعا طارئا مع يوسف سليمان عبدالله وكيل أول وزارة التربية والتعليم لمناقشة ازمة المعلمين المتعاقدين بالشرقية وما توصلت إليه اللجنة لفحص 39 ألف معلم وتقنين أوضاعهم.

وأضاف يوسف سليمان أن الايام القادمة ستحمل اخبارا مبشرة للمعلمين أصحاب الأزمة بعد الرجوع مخاطبة وزير التربية والتعليم, ووزير المالية, والتنظيم والادارة، ورئاسة الوزراء حيث إنهم ضحية للنظام السابق الذى وضعهم فى اطار قانونى غير صحيح.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية