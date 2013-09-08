الشرقية: اجتماع طارئ يناقش أزمة المعلمين بالتعاقد

الشرقية - محمود الشاذلي: الأحد , 08 سيبتمبر 2013 14:36

يعقد اليوم الأحد الدكتور سعيد عبد العزيز عثمان محافظ الشرقية اجتماعا طارئا مع يوسف سليمان عبدالله وكيل أول وزارة التربية والتعليم لمناقشة ازمة المعلمين المتعاقدين بالشرقية وما توصلت إليه اللجنة لفحص 39 ألف معلم وتقنين أوضاعهم.

وأضاف يوسف سليمان أن الايام القادمة ستحمل اخبارا مبشرة للمعلمين أصحاب الأزمة بعد الرجوع مخاطبة وزير التربية والتعليم, ووزير المالية, والتنظيم والادارة، ورئاسة الوزراء حيث إنهم ضحية للنظام السابق الذى وضعهم فى اطار قانونى غير صحيح.