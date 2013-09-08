مدرب هال: جدو قادر على أن يكون لاعبا كبيرا في الدوري الإنجليزي

يؤمن ستيف بروس المدير الفني لهال سيتي أن محمد ناجي "جدو" المهاجم المنضم حديثا من الأهلي على سبيل الإعارة قادر على التكيف سريعا مع أجواء الدوري الإنجليزي.

وعاد جدو إلى هال سيتي على سبيل الإعارة من الأهلي لموسم واحد، بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع النمور معارا أيضا.

وكان جدو قد ساهم في تأهل النمور للدوري الممتاز بإحرازه خمسة أهداف خلال فترة إعارته التي استمرت ستة شهور.

وقال بروس لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "جدو مهاجم من طراز رفيع، فقد سجل 17 هدفا لصالح منتخب مصر في 33 مباراة دولية، ولذلك نحن نعرف جيدا إمكاناته".

وتابع "فنحن نحتاج لاعبا يستطيع أن يمنحنا القوة الكافية، وجدو أثبت قدرته على ذلك في فترته الأولى مع الفريق".

وواصل مضيفا "جدو يستطيع أن يفعل ذلك مرة ثانية وأن يكون لاعبا كبيرا معنا في الدوري الإنجليزي".

وأتم "جدو سيكون قادرا على التعامل مع مباريات الدوري الإنجليزي".

وعاد جدو مؤخرا من إصابة بشرخ إجهادي في وجه القدم بسبب إصابة قديمة عاودته أثناء فترة إعارته الأولى.