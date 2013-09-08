أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة عن فوائد اليانسون -
زوجة الهضبة تطرده من «منزل لندن».. وتأجيل إعلان الطلاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

مؤامرة إخوانية لرفع الأسعار بالدقهلية

Google+ Print
مؤامرة إخوانية لرفع الأسعار بالدقهلية مؤامرة إخوانية لرفع الأسعار بالدقهلية
المنصورة - محمد طاهر:
منذ 36 دقيقة 14 ثانية

تعاني أسواق مدينة المنصورة التجارية من ركود شديد رغم قرب بدء الموسم الدراسي المقرر في 21 /9 /2013 وتشهد الأسواق تحركاً بطيئاً في حركة البيع، خاصة في سوق العباسي وسوق الخواجات وسوق بورسعيد وسوق السكة الجديدة، التي تنوعت فيها المنتج الشعبي المحلي لتختلط بالمستورد بأن الحال أكثر ركوداً بالقياس للأعوام التي أعقبت الثورة.

أكد هشام حسان - تاجر شنط قطاعي بسوق السكة الجديدة بالمنصورة - أن حركة البيع في الأسواق بدأت في التحرك منذ أيام قليلة وحركة البيع معقولة عن الفترة السابقة والأسعار مناسبة للجميع، مشيراً إلي أن السوق تحرك متأخراً بسبب الأحداث اليومية من مظاهرات الإخوان غير السلمية التي ينتج عنها مصادمات، وقد شهد شارع بورسعيد أحد الأسواق التجارية إحدي هذه الأحداث التي سببت رعباً للمواطنين وأصحاب المحلات التي حطمها متظاهري الإخوان.
> وأضاف محمد عكاشة، تاجر ملابس، أن حركة البيع لن تقارن بالسنوات التي أعقبت الثورة والبيع بطيء للغاية بسبب ظروف البلد، فهناك زيادة في الأسعار تصل نسبتها إلي 10% عن العام الماضي في الملابس بشكل عام ولكن دخل المواطن البسيط تعبان ومتوقف بالنسبة لأسر تعتمد علي قوتها بالعمل اليوم بيومه والزبون يأتي ليري الأسعار ويشتري علي غير العادي بسبب ظروفه الاقتصادية والقلق الذي نراه من جماعة الإخوان أوقف كل شيء في البلد.
> وأشار وليد أبوزهرة، تاجر ملابس وشنط، إلي أن الناس خايفة تنزل من بيوتها بسبب الظروف والمظاهرات ونحن اليوم بنحاول مع الزبون للشراء ولو جابت الحاجة ثمنها بنبيع.
> وأكد تاجر - رفض ذكر اسمه - أن الأزمة وراءها الإخوان تجار جملة ظهروا بكثرة وتفحشوا بعد وصولهم للحكم وخلال عام شاهدنا وسمعنا عن أسماء لم نسمع عنها من قبل، ويبدو أن الاستيراد كان للأهل والعشيرة فقط وهم يتحكمون في السعر والزيادة وصلت أكثر من 20% والبيع هادئ عن الأول وكل عام يقل بسبب ارتفاع الأسعار والحجة كانت بالرد علينا أن الاستيراد متوقف وحركة النقل بطيئة، ولهذا نري زحاماً والكل يسأل ويتفرج ويمشي بلا شراء أو يشتري قطعة بدل ما كان يشتري الضعف لملابس يحتاجها الأبناء في المدارس ونحن نعذر المواطن.
> آراء المواطنين لم تختلف، فتقول نفيسة المتولي، 45 سنة، ربة منزل: إن الحال تمام وأفضل وسوف نستحمل حتى تمر البلاد من أزمتها وإحنا مش مستعجلين  وفهمنا الدرس وربنا مع والحكومة وإحنا وراءهم وبنشتري اللازم لأولادنا وبحكمة علشان ظروفنا.
> ويضيف آخر ويدعي سلامة فلاح: الأسعار نار وظروفنا ربنا العالم بها، متهماً التجار برفع الأسعار من أنفسهم بشكل جنوني متسائلاً: فين الرقابة من الدولة علي الأسعار؟، مشيراً إلي أننا نريد التحرك لإنقاذنا من جشع التجار ونبحث عمن وراء مثل هذه الزيادات والمكسب بالمعقول مش كل واحد بيعمل تسعيرة حسب مزاجه وربنا مع وشعبها الغلبان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد»

منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد»

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع