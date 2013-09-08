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الغرفة الألمانية تطالب "المركزى" بتوفير العملة الصعبة للشركات بمصر

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الغرفة الألمانية تطالب "المركزى" بتوفير العملة الصعبة للشركات بمصر الغرفة الألمانية تطالب "المركزى" بتوفير العملة الصعبة للشركات بمصر

طالب راينر هيريت المدير التنفيذى لغرفة التجارة الألمانية فى ، البنك المركزى المصرى، بضرورة العمل على توفير مزيد من العملة الأجنبية لمساعدة الشركات الألمانية فى تسوية تعاملاتها المالية فى مصر.

لافتا إلى أن البنك المركزى تدخل فى الفترة الماضية لتوفير العملة الصعبة، والتغلب على الفجوة القائمة فى مستوى الاحتياطى النقدى.

وأضاف هيريت، خلال مؤتمر غرفة التجارة الألمانية صباح اليوم الأحد، إن خطة التحفيز الحكومية التى تم الإعلان عنها مؤخرا تعد خطوة جيدة للاتجاه الصحيح لتحفيز الاقتصاد المصرى، خاصة أن غالبية الخطة موجهة لقطاع التشييد والبنية الأساسية والذى يعد "حجر الأثاث" لتنشيط الاقتصاد فى مصر.

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مصر 365

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