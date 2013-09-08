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وفاة د. نبيل حشاد الخبير المصرفى بصندوق النقد الدولى

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وفاة د. نبيل حشاد الخبير المصرفى بصندوق النقد الدولى وفاة د. نبيل حشاد الخبير المصرفى بصندوق النقد الدولى

توفى الدكتور نبيل حشاد الخبير المصرفى بصندوق النقد الدولى، عن عمر يناهز 60 عاما، إثر نوبة قلبية حادة ألمت به خلال وجوده بالقاهرة.

وشارك د.حشاد فى صياغة البرامج التى يشرف الصندوق على تنفيذها لإصلاح منظومة العمل المصرفى والسياسات المالية فى عدة دول، من بينها العراق وأفغانستان والسلطة الوطنية الفلسطينية، كما شارك فى العديد من البرامج التى يشرف عليها اتحاد المصارف العربية لتطوير منظومة البنوك والمؤسسات المالية فى الدول الأعضاء، وانتخب عضوا فى مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وترأس المركز العربى للبحوث والاستشارات المصرفية.

وتخرج الدكتور حشاد فى كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1975، وحصل على الماجستير من جامعة بافلو والدكتوراه من جامعة كناتكت فى الولايات المتحدة، وله العديد من المؤلفات التى ركزت على آليات عمل البنوك المركزية ونظم العمل المصرفى والتعاون الاقتصادى العربى، وتعد من المراجع الأساسية فى هذه المجالات.

وستقام ليلة العزاء مساء بعد غد الثلاثاء بمسجد آل رشدان بمدينة .

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مصر 365

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