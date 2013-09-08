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حمدى عبد العزيز رئيسا لـ"الهندسية" و"المهندس" و"المنزلاوى" وكيلان

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حمدى عبد العزيز رئيسا لـ"الهندسية" و"المهندس" و"المنزلاوى" وكيلان حمدى عبد العزيز رئيسا لـ"الهندسية" و"المهندس" و"المنزلاوى" وكيلان

أسفرت انتخابات هيئة مكتب غرفة الصناعات الهندسية، عن فوز المهندس حمدى عبد العزيز، برئاسة الغرفة للدورة الثانية على التوالى، كما أجمع أعضاء الغرفة على اختيار المهندس مجدى المنزلاوى ومحمد المهندس وكليلين لرئيس الغرفة.

كما تم اختيار أعضاء هيئة المكتب، ليتكون من 7 أعضاء، وهم حسن فريد حسنين، ونادر على وإبراهيم محمد ومحمد داوود، إضافة إلى حمدى عبدالعزيز رئيس الغرفة، ومحمد المهندس النائب الأول، ومجدى المنزلاوى النائب الثانى لرئيس اتحاد الصناعات.

وكان وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور قد قام بتعيين المهندس حمدى عبد العزيز عضوا بالغرفة، علما بأنه لم يقم بترشيح نفسه لانتخابات الدورة الحالية.

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