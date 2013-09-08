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جولة ميدانية لوزير الإسكان بمنشية ناصر والمقطم ووراق العرب

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جولة ميدانية لوزير الإسكان بمنشية ناصر والمقطم ووراق العرب جولة ميدانية لوزير الإسكان بمنشية ناصر والمقطم ووراق العرب

كتب : أحمد مصطفى منذ 42 دقيقة

تفقد إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق، أمس، عددًا من المناطق التي تلقت بشأنها وزارته شكاوى تخص شبكات المياه وخطوط الصرف الصحي في المقطم ومنشية ناصر "منطقة الزرايب".

وعقد محلب، اجتماعًا في مستهل جولة الميدانية بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة خطة إصلاح أعطال المياه بالجيزة، بعدها توجه لمنطقة "الزرايب" بمنشية ناصر، حيث وردت إليه عدة شكاوى من انقطاع المياه بصورة مستمرة من أهالي المنطقة.

وكلف الوزير، رئيس شركة مياه القاهرة، أن يكون هناك حلا عاجلا للمنطقة، لتيسير وصول المياه النقية لنحو 60 ألف مواطن ، مشددا على أن يكون العمل على مدى 24 ساعة بالمنطقة؛ لتقديم حلول عاجلة تخص تقوية ضغوط المياه بالمنطقة، والانتهاء الكامل لكافة مشكلات المنطقة في شهرين بحد أقصى.

كما قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بزيارة مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمنشية ناصر، للاطمئنان على التشطيبات النهائية التى تسبق الافتتاح والتشغيل الفعلى، وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والزراعات، والإنارة، لتقديم خدمة صحية متكاملة.

ثم انتقل محلب، لزيارة رافع مياه "إعمار1"، والذي أقامته الشركة على نفقتها الخاصة، لخدمة مشروعها بالمقطم، حيث من المقرر أن يتم تشغيله نهاية الأسبوع، وأكد الوزير أن وزارته مستمرة في دعم المستثمرين الجادين.

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