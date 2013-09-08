شاهد عيان: إصابة 3 مجندين في انفجار عبوة ناسفة قبالة حي أبورفاعي جنوب قسم الشيخ زويد

كتب : خالد الأمير منذ 17 دقيقة

أكد أحد شهود العيان، من منطقة أبو رفاعي، جنوب قسم الشيخ زويد، فجر اليوم، أن جيب "هامر" للقوات الأمنية، انفجر جراء عبوة ناسفة، زرعت له على طريق "الشيخ زويد ـ الجورة" قبالة حي أبورفاعي.

وقال مصدر أمني، إن الانفجار، أسفر عن إصابة 3 مجندين، فيما قال شهود عيان، إن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش ومسلحين، فيما شوهدت مدرعات تجر سيارات أمنية معطوبة باتجاه قسم الشيخ زويد في الساعات الأولى من الصباح.

وتمركزت القوات الأمنية بحي الزهور بنطاق الشيخ زويد بإرسال تعزيزات أمنية لمناطق المقاطعة، وأن هناك أكثر من 8 انفجارات سمعت حتى هذه اللحظات، وأن طائرتين حربيتين تحلقان فوق المكان.