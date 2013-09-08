عبد الجليل مصطفى: مهمة أعضاء لجنة الخمسين ثقيلة يجب انتاج دستور بالتوافق

قال الدكتور عبدالجليل مصطفى، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أكبر الأعضاء سنا، إن “الأعضاء عليهم مهمة ثقيلة وهي كتابة دستور بالتوافق حيث يجد فيه المصريون ما يحقق آمالهم على كل المستويات، وتتوازن فيه السلطات الثلاثة، وتطلق فيه الحقوق والحريات”.

وأضاف أن مصر الثائرة لن ترضى أن يستبد بها أحد، مشيرًا إلى أن حكم القانون هو المخرج الوحيد من متفجرات العنف الراهنة.

وتابع:”حلمنا أوحى إلى شعبنا المتحضر المتدين بـ 6 انتفاضات وثورات آخرها أجمل ثورات البشرية 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013″، ووجه عبد الجليل التحية للشعب المصري.

ثم تلى بعد ذلك القرار الجمهورى بتعيين الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين، كما أعلن عن اعتذار الدكتور أحمد محمد محمدين رئيس جامعة قانون السويس لعدم قدرته على الحضور لسفره إلى الخارج، وقد طلب الدكتور عبد الجليل مصطفى من الأسماء التى يتم النداء عليها بالوقوف للتعارف.

يذكر أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تعقد أول اجتماعاتها الرسمية اليوم بمجلس الشورى وفقًا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن جلسة اليوم هي جلسة إجرائية يتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة والوكيلين من بين أعضائها على أن يرأسها أكبر الأعضاء سنا، وهو الدكتور عبد الجليل مصطفى.